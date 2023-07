Prezydent Inowrocławia o środkach z KPO: Potrzebujemy, wołamy i prosimy o te pieniądze

"Potrzebujemy, wołamy i prosimy o te pieniądze" - mówi Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia o środkach z Krajowego Planu Odbudowy. Włodarz podkreśla, że miasto ma już gotowych wiele projektów, ale do tej pory nie otrzymało nawet złotówki na ich realizację. "Co z KPO?" codziennie na antenie TVN24 BiS o godzinie 17:00.

- Zgłosiliśmy 9 projektów na 370 mln złotych i w ramach tych projektów chcielibyśmy wykonać budowę ulicy Magazynowej. Chcieliśmy ulicę przejąć i zmodernizować. Rząd odrzucił nasze projekty w ramach Polskiego Ładu. I 30 mln złotych nam nie przekazano. Poszukaliśmy w KPO i z KPO wiele inwestycji moglibyśmy zrealizować - powiedział Ryszard Brejza prezydent Inowrocławia w rozmowie z TVN24 BiS. - Nie mówcie, że pieniądze z KPO nie są potrzebne, nie okłamujcie - Mówię do premiera. Wy podobno dajecie takie same pieniądze samorządom, nie wiem komu, bo nam nie. To nieprawda. My nie otrzymaliśmy złotówki na te zadania - dodaje samorządowiec.