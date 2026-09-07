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Z kraju

Polska zapłaci gigantyczny rachunek za zmiany klimatu

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Susza, zmiany klimatu
Zmiany klimatu mogą sprawić, że część Europy przestanie nadawać się do upraw
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Jeśli ambitne cele klimatyczne zostaną zrealizowane to w 2050 roku skutki zmian klimatu będą kosztować Polskę 84 miliardy złotych rocznie. Jeśli jednak transformacja zostanie spowolniona, rachunek może przekroczyć 120 miliardów - wynika z Narodowej Debaty o Bezpieczeństwie Klimatycznym.

"W 2050 r. skutki zmiany klimatu mogą kosztować Polskę około 84 mld zł rocznie przy konsekwentnej realizacji globalnych celów klimatycznych. Spowolnienie transformacji może zwiększyć ten rachunek do 124 mld zł rocznie, czyli 2,2 proc. PKB" - napisano we wnioskach z debaty, która odbyła się w poniedziałek w Sejmie.

Dodano, że różnica między tymi scenariuszami to ponad 40 mld zł każdego roku, a koszty te nie wynikają wyłącznie ze zniszczeń powodowanych przez ekstremalne zjawiska.

"Zmiana klimatu obniża produktywność pracy, szkodzi infrastrukturze, wpływa na produkcję żywności oraz zwiększa obciążenie systemu ochrony zdrowia. Odpowiedzialna, uwzględniająca uwarunkowania lokalne polityka klimatyczna oraz inwestycje w odporność kraju są nie tylko odpowiedzią na zagrożenie środowiskowe, są także sposobem ograniczania narastających strat gospodarczych" - podkreślono.

Nowy rodzaj zagrożeń

Autorzy raportu wskazali, że skutki przegrzania planety wpływają też na rynki towarowe, zmiany w trasach i łańcuchach dostaw oraz politykę międzynarodową.

"W raportach służb specjalnych wielu krajów, a także w raportach NATO, antropogeniczna zmiana klimatu przedstawiana jest jako 'mnożnik napięć i zagrożeń'. Dokumenty te, a także raporty naukowe, wskazują na nowy rodzaj zagrożeń, w których nakładają się skutki klimatyczne, gospodarcze i społeczne, stawiając pytania o granice adaptacji" - napisali eksperci. Ich zdaniem, jednym z takich realnych zagrożeń jest dezinformacja, w tym dezinformacja klimatyczna, dotycząca zarówno samego zjawiska globalnego ocieplenia, jak i przeciwdziałania jego negatywnym skutkom.

Rekomendacje ekspertów

W raporcie wymieniono rekomendacje dotyczące m.in. zwiększania odporności klimatycznej podmiotów leczniczych, wzmacniania lokalnych rynków rolnych i skracanie łańcuchów dostaw, przyjęcia prawa klimatycznego redukującego ryzyko regulacyjne dla gospodarki.

Autorzy proponują też wprowadzenie zasady "po pierwsze nie szkodzić" oraz stosowanie oceny ryzyka klimatycznego przy podejmowaniu strategicznych decyzji gospodarczych i społecznych.

Wydarzenie w Sejmie zorganizował Komitet ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk (PAN) przy wsparciu Koalicji Klimatycznej, Pracowni na rzecz Wszystkich Istot i Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Źródło: PAP
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Tagi:
Zmiany klimatuOcieplenie klimatuEnergetykaglobalne ocieplenie
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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