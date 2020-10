Koszty utrzymania mieszkania rosną szybciej niż pensje

Prawie 54 złote więcej niż przed rokiem wydawała przeciętnie polska rodzina we wrześniu na utrzymanie, ogrzewanie czy wyposażenie mieszkania - wynika z szacunków HRE Investments. Oznacza to wzrost wydatków o 5,9 procent. W sumie koszty wyniosły 963 złote.

Jak zauważono, w ciągu roku wszystkie dobra i usługi (inflacja) drożały znacznie wolniej, bo o 3,2 proc. "Najnowsze dane o pensjach sugerują, że w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 9 osób przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 5,6 proc. rok do roku" - dodano.

Co drożeje?

Według Bartosza Turka, głównego analityka HRE Investments, najbardziej uderzające są informacje o drożejącej usłudze wywozu śmieci. Ta w ciągu roku podrożała o ponad połowę - tak sugerują dane GUS. To najwyższa dynamika w Europie - dowodzą z kolei dane Eurostatu. Za nami znajdziemy takie kraje jak Rumunia, Czechy, Słowacja czy Litwa, ale tam podwyżki są znacznie mniejsze - o od 11 do 29 proc. w ciągu roku. Średnia unijna podwyżka to około 6-7 proc. w ciągu roku.