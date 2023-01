Kosztowały miliardy, mogą pozostać na dłużej. Przedstawiciel banków: skrajna nieodpowiedzialność

Koszty wakacji kredytowych na lata 2022-2023 dla dziewięciu największych giełdowych banków wyniosły jak dotąd około 13 miliardów złotych - poinformowali w mediach społecznościowych analitycy Banku Pekao. Według doniesień medialnych w rządzie rozważane jest przedłużenie rozwiązania na kolejny rok. Jak podkreślił w rozmowie z PAP Biznes prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewcz, takie działanie "byłoby skrajną nieodpowiedzialnością". Dodał, że wsparcie nie powinno być powszechne, a "ukierunkowane do kredytobiorców w najcięższej sytuacji".

Jak poinformowali w mediach społecznościowych analitycy Banku Pekao, koszty wakacji kredytowych na lata 2022-2023 dla dziewięciu największych giełdowych banków wyniosły jak dotąd około 13 miliardów złotych. Według szacunków ekonomistów, w odniesieniu do zysku brutto za 2021 rok, rozwiązanie było najbardziej dotkliwe dla BNP Paribas, a najmniej dla Banku Handlowego w Warszawie.

Portal Money. pl podał w środę rano, że rząd rozważa wydłużenie ustawowych wakacji kredytowych co najmniej o rok, czyli do końca 2024 r. Według anonimowych rozmówców portalu to na razie tylko "luźny pomysł" i nie zapadły żadne wiążące decyzje w tej sprawie. Rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował natomiast na konferencji prasowej, że przedłużenie wakacji kredytowych po 2023 roku zależne będzie od wysokości stóp procentowych, a decyzje zapadną w połowie roku. Zaznaczył, że nie ma obecnie prac w tym zakresie.