Restrukturyzacja polskiego górnictwa. Podano koszt

Łączny koszt restrukturyzacji górnictwa dla sektora finansów publicznych szacowany jest na 9,66 mld zł w latach 2021-27 - poinformował resort aktywów państwowych. Projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, umożliwiającej dalsze nabywanie kopalń przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, został skierowany do uzgodnień.

Jak podano w Ocenie Skutków Regulacji, nowelizacja ustawy jest potrzebna, by wprowadzić zmiany do obowiązujących regulacji prawnych dotyczących górnictwa węgla kamiennego. To niezbędne ze względu na konieczność finansowania skutków restrukturyzacji sektora wynikających z realizowanych w ubiegłych latach programów rządowych, jak i umożliwienia podejmowania działań związanych z dalszą restrukturyzacją sektora węgla kamiennego w Polsce.