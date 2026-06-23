Kosiniak-Kamysz: to są minuty, które są kluczowe dla bezpieczeństwa Polski
- [Te samoloty mają] niezwykłe zdolności transportu, tankowania, ewakuacji medycznej - wszystkich zdolności, które Polskie Siły Powietrzne bardzo potrzebują - stwierdził szef MON.
Szef MON o roli samolotów Airbus
Zakup samolotów jest szczególnie istotny ponieważ, jak zaznaczył Kosiniak-Kamysz, "niemożliwe jest wykorzystanie F-35 bez tankowania w powietrzu".
"Przed nami ostatnie rozmowy o zakupie samolotów MRTT - do tankowania w powietrzu w ramach programu [SAFE]. Dzięki nim nasze F-35 będą mogły działać dalej, dłużej i z większą skutecznością" - napisał w mediach społecznościowych.
"Już dziś polskie i sojusznicze myśliwce regularnie patrolują niebo nad Polską oraz całą wschodnią flanką NATO. To odpowiedź na zwiększoną aktywność Rosji w regionie i element codziennego systemu odstraszania. Myśliwiec taki jak F16 czy F35 bez tankowania ma ograniczony czas działania. MRTT pozwala uzupełnić paliwo w powietrzu, dzięki czemu myśliwce mogą dłużej chronić nasze niebo, szybciej reagować na zagrożenia" - dodał.
Polska planuje kupić samoloty wraz z Hiszpanią w ramach programu SAFE.
- Będziemy wykorzystywać te pieniądze dalej w polskim przemyśle zbrojeniowym lub u tych, którzy zainwestują w Polsce - powiedział wicepremier.
Kosiniak-Kamysz o tankowaniu F-35
Szef resortu obrony narodowej podkreślił, że czas operacji z użyciem F-35 jest kilka razy krótszy - "zwłaszcza przy włączonych wszystkich systemach" - kiedy nie może on zatankować w powietrzu. Do tego potrzebuje natomiast jednostek Airbusa.
- To są minuty, które są kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. Gdyby nie samoloty sojusznicze do tankowania w powietrzu w nocy z 9 na 10 zdolności F-35 do zestrzelenia obcych statków powietrznych nie byłyby wykorzystane - przyznał Kosiniak-Kamysz nawiązując do wtargnięcia rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski w nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku.
- Jesteśmy już bardzo blisko. Dzisiaj druga tura rozmów za chwilę z rządem hiszpańskim, ponieważ to musi być umowa między rządami - przekazał szef MON.
Jego zdaniem, rząd Hiszpanii musi się mocno zaangażować w sojuszniczą obronę. - Jeżeli jesteście sceptyczni do dynamicznego zwiększania wydatków (na obronność), to dzielcie się zdolnościami operacyjnymi - powiedział Kosiniak-Kamysz, zwracając się do rządu Hiszpanii.