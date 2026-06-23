Z kraju Kosiniak-Kamysz: to są minuty, które są kluczowe dla bezpieczeństwa Polski Oprac. Wiktor Knowski |

Kosiniak-Kamysz o samolotach do tankowania w powietrzu i F-35 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- [Te samoloty mają] niezwykłe zdolności transportu, tankowania, ewakuacji medycznej - wszystkich zdolności, które Polskie Siły Powietrzne bardzo potrzebują - stwierdził szef MON.

Airbus A330 MRTT Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SOUTH KOREAN AIR FORCE/YONHAP

Szef MON o roli samolotów Airbus

Zakup samolotów jest szczególnie istotny ponieważ, jak zaznaczył Kosiniak-Kamysz, "niemożliwe jest wykorzystanie F-35 bez tankowania w powietrzu".

"Przed nami ostatnie rozmowy o zakupie samolotów MRTT - do tankowania w powietrzu w ramach programu [SAFE]. Dzięki nim nasze F-35 będą mogły działać dalej, dłużej i z większą skutecznością" - napisał w mediach społecznościowych.

Przed nami ostatnie rozmowy o zakupie samolotów MRTT - do tankowania w powietrzu w ramach programu #PolskaSAFE. Dzięki nim nasze F-35 będą mogły działać dalej, dłużej i z większą skutecznością.



To jedna z tych zdolności, które realnie zwiększają siłę Wojska Polskiego! 🇵🇱



W… pic.twitter.com/dD4oJLfJ8B — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 22, 2026 Rozwiń

"Już dziś polskie i sojusznicze myśliwce regularnie patrolują niebo nad Polską oraz całą wschodnią flanką NATO. To odpowiedź na zwiększoną aktywność Rosji w regionie i element codziennego systemu odstraszania. Myśliwiec taki jak F16 czy F35 bez tankowania ma ograniczony czas działania. MRTT pozwala uzupełnić paliwo w powietrzu, dzięki czemu myśliwce mogą dłużej chronić nasze niebo, szybciej reagować na zagrożenia" - dodał.

Polska potrzebuje samolotów do tankowania w powietrzu MRTT! 🇵🇱



Już dziś polskie i sojusznicze myśliwce regularnie patrolują niebo nad Polską oraz całą wschodnią flanką NATO. To odpowiedź na zwiększoną aktywność Rosji w regionie i element codziennego systemu odstraszania.… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 23, 2026 Rozwiń

Polska planuje kupić samoloty wraz z Hiszpanią w ramach programu SAFE.

- Będziemy wykorzystywać te pieniądze dalej w polskim przemyśle zbrojeniowym lub u tych, którzy zainwestują w Polsce - powiedział wicepremier.

Kosiniak-Kamysz o tankowaniu F-35

Szef resortu obrony narodowej podkreślił, że czas operacji z użyciem F-35 jest kilka razy krótszy - "zwłaszcza przy włączonych wszystkich systemach" - kiedy nie może on zatankować w powietrzu. Do tego potrzebuje natomiast jednostek Airbusa.

- To są minuty, które są kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. Gdyby nie samoloty sojusznicze do tankowania w powietrzu w nocy z 9 na 10 zdolności F-35 do zestrzelenia obcych statków powietrznych nie byłyby wykorzystane - przyznał Kosiniak-Kamysz nawiązując do wtargnięcia rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski w nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku.

- Jesteśmy już bardzo blisko. Dzisiaj druga tura rozmów za chwilę z rządem hiszpańskim, ponieważ to musi być umowa między rządami - przekazał szef MON.

Jego zdaniem, rząd Hiszpanii musi się mocno zaangażować w sojuszniczą obronę. - Jeżeli jesteście sceptyczni do dynamicznego zwiększania wydatków (na obronność), to dzielcie się zdolnościami operacyjnymi - powiedział Kosiniak-Kamysz, zwracając się do rządu Hiszpanii.

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