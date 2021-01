Zakaz lotów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Polski przedłużony. Do kiedy?

W czwartek weszło w życie rozporządzenie przedłużające zakaz lotów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Polski. Nowe przepisy będą obowiązywały do środy, 13 stycznia.

Jednostronne połączenia

Kilka dni temu przedstawiciele lotniska w Łodzi poinformowali, że Ryanair wznowił jednostronne połączenia do Anglii i Irlandii. "Samoloty mają przylatywać do Łodzi bez pasażerów i zabierać podróżnych, którzy po świętach chcą wrócić do Anglii" – poinformował Port Lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi" - mogliśmy przeczytać we wpisie.