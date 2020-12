Zakaz lotów przedłużony do końca roku. Jest kilka wyjątków

Zakaz przedłużony

Jak dodano, wprowadza się zakaz lądowania na polskich lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych, a także lądowiskach - samolotów z pasażerami wykonującymi loty międzynarodowe "z lotnisk położonych na terytorium państw, w których współczynnik w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 000 mieszkańców co do zasady przekracza 440, w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control)".