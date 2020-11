Apel o zmiany w handlu. "Rozwiązanie przyczyniłoby się do zwiększenia bezpieczeństwa w sklepach"

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji zwróciła się z apelem do przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy o poparcie stanowiska w sprawie przywrócenia handlu w niedziele w najbliższych tygodniach.

Prezes POHiD Renata Juszkiewicz poinformowała w piśmie skierowanym do Piotra Dudy, że organizacja wystąpiła do rządu z apelem o przywrócenie handlowych niedziel w ostatnią niedzielę listopada oraz w grudniu.

"Rozwiązanie takie przyczyniłoby się do zwiększenia bezpieczeństwa w sklepach poprzez rozłożenie ruchu klientów na siedem dni w tygodniu, umożliwiając konsumentom i pracownikom ścisłe przestrzeganie reguł dystansowania społecznego" - wskazała.

"Zwracamy się z apelem do Pana Przewodniczącego o poparcie naszego stanowiska" - dodała Juszkiewicz. Jej zdaniem jedynie wspólne działanie przybliży "do osiągnięcia najważniejszego dziś celu, jakim jest zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa pracownikom handlu i konsumentom".

"Różnimy się w kwestii niedziel handlowych, tym niemniej w tym szczególnym okresie powinniśmy wznieść się ponad te różnice i wspólnie zadbać o to, by przygotowanie świątecznych stołów i zakup prezentów odbyły się w maksymalnie bezpiecznych warunkach" - zwróciła uwagę prezes POHiD.

Zakaz handlu w niedziele

"Większość klientów to osoby pracujące, które – z racji obowiązków zawodowych – nie są w stanie robić zakupów w dni powszednie. Jedyną alternatywą dla nich są soboty, kiedy to sklepy, zwłaszcza w okresie przedświątecznym, muszą radzić sobie ze zwiększonym ruchem klientów. Obawiamy się, iż obowiązujące ograniczenia spowodują zmniejszoną przepustowość handlu i będą prowadzić do powstawania przed sklepami olbrzymich kolejek, które zwiększają ryzyko transmisji zakażeń" - stwierdziła Renata Juszkiewicz.