Apel w sprawie handlu w niedzielę. "Pomoże zatrzymać miejsca pracy i odrobić straty"

Według Polskiej Rady Centrów Handlowych "powrót do niedziel handlowych pomoże zatrzymać miejsca pracy i odrobić straty wywołane pandemią". Jak wskazano, przywrócenie handlu w niedziele może pozytywnie wpłynąć na obroty najemców szczególnie z tych branż, które dziś najmocniej zmagają się ze skutkami pandemii - gastronomicznej, rozrywkowej czy usługowej.

Zakaz handlu w niedziele

"Należy podkreślić, że w dalszym ciągu obiekty handlowe nie odbudowały wskaźników odwiedzalności (footfall) do poziomów sprzed pandemii. Dane z września br. wskazują, że footfall utrzymuje się, na średnim poziomie 81 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku" - podano w komunikacie.

Rada zwróciła uwagę, że największy ruch jest zauważalny w soboty. Z danych wynika, że we wrześniu br. przewyższył on średnio o 44 procent wskaźnik odwiedzalności odnotowany dla średniej z pozostałych dni handlowych tygodnia. Oznacza to, że klienci wybierają weekend jako najbardziej wygodny czas na zakupy - oceniła PRCH.