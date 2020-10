Koronawirus a wyjazdy na Wszystkich Świętych. Wiceminister apeluje

Rozłóżmy wizyty na grobach bliskich w czasie - zaapelował w Radiu ZET wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mówił o tym w kontekście zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych. - Nie róbmy tego w sobotę, niedzielę, w poniedziałek, rozłóżmy to na tydzień, dwa - wskazał wiceszef MZ.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był pytany o to, czy rząd wprowadzi dodatkowe obostrzenia związane ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych.

- Na pewno zamknięcie cmentarzy, to nie jest rzecz, którą byśmy chcieli. Jestem przekonany, że to nie nastąpi. To, co możemy w tej chwili robić, to apelować do wszystkich osób, aby rozłożyć te wizyty na grobach naszych najbliższych - powiedział wiceszef MZ.

Koronawirus a Wszystkich Świętych

- Wiemy, że to jest święto, do którego jesteśmy bardzo przywiązani. Czasem przez pół Polski jedziemy na groby naszych bliskich, dlatego rozłóżmy to w czasie. Nie róbmy tego w sobotę, niedzielę, w poniedziałek, rozłóżmy to na tydzień, dwa - dodał Kraska, który był gościem Radia ZET.

Wiceminister zaapelował o kontakty z jak najmniejszą liczbą osób w trakcie wizyty na cmentarzu. - Naprawdę to nasze bycie na cmentarzu powinno się odbywać, może nie z reżimem sanitarnym, bo to są otwarte przestrzenie, ale żebyśmy kontaktowali się z jak najmniejszą liczbą osób. Naprawdę można to zrobić technicznie - stwierdził.

- Apeluję również o pomoc młodszych członków rodziny, pomóżmy tym osobom starszym, jeżeli już naprawdę chcą się na ten cmentarz wybrać, to żeby to nie było akurat 1 listopada - wskazał Waldemar Kraska.

Wiceszef MZ zapowiedział, że w najbliższym czasie rozpocznie się "kampania w mediach, abyśmy rozłożyli te nasze wizyty na cmentarzach w czasie".

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes