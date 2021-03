Jak pandemia wpłynęła na biznes? "Uświadomiła, jakie znaczenie ma zespół, współpraca, wymiana idei"

- Nie tylko w biznesie ta bardzo trudna, żeby nie powiedzieć dramatyczna, sytuacja, w której wszyscy jesteśmy od ponad roku, pokazała, że kilka rzeczy ma istotne znaczenie. Po pierwsze człowiek - myślę, że wszyscy doceniamy, bardziej niż kiedyś, szanse na osobisty kontakt i rozmowę. Również to, co zobaczyliśmy, to pandemia wyzwoliła wśród ludzi troskę o innych i odpowiedzi na to, co się dzieję wokoło. Wydaje mi się, że przy tych trudnych wyzwaniach warto pamiętać o pozytywnych rzeczach, które gdzieś przy okazji się dzieją - stwierdził Kędzior.