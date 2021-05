Duże zmiany dla podróżujących z Polski do Niemiec

Od najbliższej niedzieli Polska nie będzie uznawana przez Niemcy za obszar podwyższonego ryzyka. Związane z tym ułatwienia w podróżach zaczną jednak obowiązywać później. Do 8 czerwca pozostanie wymóg rejestracji wjazdu i konieczność przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronawirusa.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznaczyło w komunikacie, że dla określenia zasad wjazdu do Niemiec brane jest pod uwagę, w jakim obszarze przebywało się 10 dni poprzedzających wjazd. "Dlatego jeżeli byłaś/-eś w Polsce 29 maja 2021 r. to do 8 czerwca 2021 r. obowiązują zasady jak przy wjeździe z obszaru podwyższonego ryzyka" - czytamy.

Oznacza to, że przy wjeździe z Polski do 8 czerwca pozostanie konieczność zgłoszenia podróży na stronie www.einreiseanmeldung.de. Obowiązkowe będzie też wykonanie testu w ciągu 48 godzin przed wjazdem lub bezpośrednio po przyjeździe, również w ciągu 48 godzin. Ponadto do 8 czerwca kwarantanna będzie obowiązkowa dla podróżnych z Polski do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu.

MSZ zaznaczyło, że wejście na pokład samolotu lecącego do Niemiec będzie ciągle możliwe co do zasady tylko z negatywnym wynikiem testu. "Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48 godzin (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed planowaną godziną lądowania w Niemczech. Pamiętaj, że liczy się czas pobrania próbki" - wyjaśniono.

Negatywnego wyniku testu przy podróży lotniczej do Niemiec nie muszą mieć dzieci do 6. roku życia, a przy locie z Polski również osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki) oraz ozdrowieńcy (28 dni lub 6 miesięcy po pozytywnym wyniku testu PCR).

Wyniki testów i zaświadczenia powinny być w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 946 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Resort przekazał też informację o śmierci 117 osób chorych na COVID-19.

Od początku epidemii w Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 2 870 595 osób, z których 73 557 zmarło.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes