9 tysięcy funtów na przetrwanie lockdownu. "Kolejny zastrzyk gotówki na wsparcie do wiosny"

Wprowadzenie nowego lockdownu

- Nowy szczep wirusa to dla nas wszystkich ogromne wyzwanie - i choć szczepionka jest wdrażana, musieliśmy jeszcze bardziej zaostrzyć ograniczenia. W czasie trwania pandemii podjęliśmy szybkie działania mające na celu ochronę życia i środków do życia, a dziś ogłaszamy kolejny zastrzyk gotówki na wsparcie do wiosny przedsiębiorstw i miejsc pracy. Pomoże to przedsiębiorstwom przetrwać nadchodzące miesiące - a co najważniejsze, pomoże utrzymać miejsca pracy, tak aby pracownicy mogli być gotowi do powrotu, gdy firmy będą mogły wznowić działalność - oświadczył Sunak.