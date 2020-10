W piątek zapowiedź, od soboty mały lockdown. Wiceminister tłumaczy

- To bardzo trudne decyzje, dla przedsiębiorców na pewno, ale dla rządu również - powiedział w rozmowie z TVN24 Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia. W ten sposób odniósł się do ograniczenia działalności lokali gastronomicznych z dnia na dzień. - Te decyzje zapadają szybko - tłumaczył Gadomski.

Koronawirus a restauracje

Wiceszef MZ był pytany, kiedy resort sygnalizował rządowi, że trzeba będzie zamknąć gastonomię. - To jest kwestia dyskusji, które odbywają się codziennie. Rządowe Zespoły Zarządzania Kryzysowego, spotkania z wojewodami, to są dyskusje, które odbywają się codziennie, ale też nie ukrywajmy, te decyzje zapadają szybko. To nie jest tak, że my na zamknięcie gastronomii mieliśmy czas, miesiąc, by prowadzić analizę - tłumaczył.