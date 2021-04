Voucher turystyczny za odwołaną wycieczkę. Termin na realizację ma zostać wydłużony

Rząd we wtorek ma się zająć projektem ustawy zakładającym przedłużenie do dwóch lat realizacji vouchera turystycznego oraz wsparcie sklepików szkolnych. Tak wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

Koronawirus a podróże

Jak czytamy w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, pierwsza z zaproponowanych zmian zakłada przedłużenie terminu na realizację vouchera turystycznego z jednego roku do dwóch lat. "Rozwiązanie to ma w założeniu bardzo praktyczny wymiar, gdyż umożliwi z jednej strony realizację przez podróżnego pierwotnej imprezy w warunkach bezpiecznych epidemicznie, natomiast organizatorom turystyki umożliwi bezgotówkowe rozliczenie się z podróżnymi" - wyjaśniono.

Druga projektowana zmiana dotyczy przesunięcia terminu zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Chodzi o środki, "jakie TFZ wypłacił podróżnym z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej, które nie odbyły się w związku z wybuchem epidemii". Zgodnie z zaproponowaną zmianą zwroty przez organizatorów turystyki do TFZ wypłat rozpoczną się nie od kwietnia 2021 roku, jak przewidziano w pierwotnej wersji przepisu, lecz najpóźniej do końca grudnia 2021 roku.