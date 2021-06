Podróże z dziećmi w dobie pandemii. "Nie ma jednolitej listy zasad"

- Musimy dokładnie zapoznać się z przepisami kraju, do którego planujemy wyjazd. Niestety nie ma jednolitej listy, pewnych reguł, które są tożsame dla każdego kraju. Część z popularnych wśród Polaków krajów powiedziała wprost: "przyjeżdżajcie do nas, jest ciepło, są wakacje", w związku z tym dzieci nie tyle do 6. roku życia, ale do 12. roku życia są zwolnione z jakichkolwiek testów. To jest niejako na odpowiedzialność rodziców. Są jednak takie kraje, które dość bardziej rygorystycznie do tego podchodzą i na to wszystko nakłada się kwestia związana z tym, że nie we wszystkich krajach bariera wieku, od której można szczepić dzieci jest taka sama - powiedział Paweł Kunz.