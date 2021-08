Koniec lata i jesień Polacy spędzą na zagranicznych wojażach. Najpopularniejsze kierunki

Grecja, Turcja oraz Egipt - to kraje, które cieszą się największą popularnością wśród klientów biur podróży. Za tegoroczne wyjazdy w te miejsca trzeba jednak zapłacić o kilkanaście procent więcej niż przed pandemią, a wyjazdy lat minute nie są tańsze - wynika z raportu przygotowanego przez Wakacje.pl.

Raport powstał po przeanalizowaniu statystyki sprzedaży wyjazdów rozpoczynających się między 15 sierpnia a 31 października tego roku zrealizowanej w portalu Wakacje.pl i w należących do niego biurach stacjonarnych do 18 sierpnia br. Wakacje.pl, wraz z Biurem Podróży Itaka, TUI Poland i Rainbow, należą do czołowych biur podróży w Polsce.

Grecja i Turcja

Z raportu wynika, że na pierwszym miejscu w rankingu 10 najpopularniejszych krajów znalazła się Grecja z niemal 29-procentowym udziałem w sprzedaży wyjazdów rozpoczynających się między 15 sierpnia a 31 października 2021 roku. W porównaniu z tym samym okresem 2019 roku wzrost udziału w sprzedaży wyniósł 1,1 pkt. proc.

Korynt, Grecja EPA/VASSILIS PSOMAS

Na drugim miejscu w zestawieniu znalazła się Turcja – w analizowanym okresie wybierze się tam o 3,1 pkt. proc. osób więcej niż dwa lata temu. "Warto podkreślić, że w ostatnich dniach widać wzrost zainteresowania tym kierunkiem, a ponieważ w programach touroperatorów zazwyczaj utrzymuje się on do późnej jesieni, a nawet jest dostępny zimą, z pewnością okaże się jednym z hitów tego roku" - czytamy w raporcie.

Kolejne miejsce w zestawieniu należy do Egiptu, który obecnie wybiera co dziesiąty klient serwisu. "W tym roku, podobnie jak w zeszłym, znaczenie mają oczywiście zasady podróży, które pojawiają się w związku z pandemią. Obserwujemy, że w momencie wprowadzenia poluzowań klienci chętnie powracają do ulubionych, popularnych od lat regionów. Tak było chociażby w przypadku Turcji, gdy Polska złagodziła zasady kwarantanny po przyjeździe z tego kraju" - wyjaśniła, cytowana w raporcie, Jolanta Kołodziejczyk, dyrektor produktu w Wakacje.pl.

W pierwszej piątce krajów najczęściej wybieranych kierunków znalazły się też Hiszpania i Bułgaria z odpowiednio 9,2- i niemal 7-proc. udziałem w sprzedaży. Pozycje od szóstej do dziesiątej należą natomiast do: Cypru, Dominikany, Albanii, Tunezji i Chorwacji.

Wakacje - ceny

Z raportu wynika, że wzrosła wartość rezerwacji, ale wynika to z tego, iż Polacy podróżują w większym gronie niż przed rokiem. Jak wskazano, przy niemal każdym z kierunków z pierwszej dziesiątki widać, że wzrosła średnia liczba uczestników. W przypadku Grecji w analizowanym okresie na rezerwację przypada 2,51 osoby, co oznacza wzrost o 1,9 proc. wobec 2019 roku. Z kolei przy Turcji 2,55 (+3,6 proc.), a przy Egipcie 2,34 osoby (+2,6 proc. więcej).

Jolanta Kołodziejczyk zwróciła też uwagę na chęć do spędzania wakacji w obiektach o lepszym standardzie niż zazwyczaj. "Część klientów jest skłonna przeznaczyć wyższe kwoty na wyjazd, by zrekompensować sobie długie miesiące zamknięcia, do tego zaoszczędzone w okresie pandemii pieniądze, wiele osób teraz chętnie przeznaczają na bardziej komfortowe wakacje" - wyjaśniła.

Jak podała Kołodziejczyk, w tym roku średnia wartość rezerwacji wycieczki do Grecji wynosi 7681 zł i jest o 18 proc. wyższa w porównaniu do 2019 roku. W przypadku Turcji jest to 7676 zł, czyli o 16,9 proc. więcej wobec 2019 roku, a przy Egipcie 7151 zł, co oznacza wzrost o 16,6 proc.

Wakacje last minute

Z raportu wynika, że Polacy najczęściej decydują się na tygodniowe wyjazdy. "Niemal w każdym kraju z pierwszej dziesiątki przeważają pobyty 7-dniowe. Podobny trend obserwowaliśmy zarówno w zeszłym roku, jak i przed dwoma laty. W pierwszej trójce najczęściej wybieranych krajów, na tygodniowy wypoczynek wyjedzie 79,9 proc. klientów podróżujących do Grecji, 66,6 proc. do Turcji i 58 proc. do Egiptu" - podała dyrektor produktu w Wakacje.pl. Dodała, że wyjątkiem jest Dominikana, w przypadku której klienci decydują się na wyjazdy o niestandardowej długości pobytu - zazwyczaj 10- i 11-dniowe.

Ze statystyk Wakacje.pl wynika ponadto, widać już powrót zainteresowania wyjazdami, które rozpoczną się w okresie od 30 do 60 dni od momentu zakupu. Jak zaznaczyła Kołodziejczyk, z last minute najchętniej korzystają ci, dla których kierunek wyjazdu czy konkretny termin podróży nie mają wielkiego znaczenia, a w podróż mogą wybrać się z dnia na dzień. "To poszukiwacze cenowych okazji, jednak w tym roku mogą się rozczarować, bo ceny wcale nie spadają bliżej wylotu, są natomiast niższe przy rezerwacji z większym wyprzedzeniem" -zauważyła.

Autor:mb/ToL

Źródło: PAP