Znów można wysyłać przesyłki do Wielkiej Brytanii

Wznowiono przyjmowanie priorytetowych przesyłek listowych oraz paczek pocztowych adresowanych do Wielkiej Brytanii - poinformowała Poczta Polska w komunikacie. Jednocześnie spółka przypomniała o tym, że w związku z brexitem obwiązują zmiany przy nadawaniu do tego kraju przesyłek pocztowych z zawartością towarów.

- Poczta Polska po przerwie spowodowanej utrudnieniami transportowymi ponownie umożliwia wysyłanie paczek i listów do tego kraju – poinformowała rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej Justyna Siwek.

Wznowienie usług pocztowych obejmuje priorytetowe przesyłki listowe, w tym polecone oraz paczki pocztowe (priorytetowe i ekonomiczne) adresowane do Wielkiej Brytanii.

Zmiany związane z brexitem

"Przy nadawaniu do Wielkiej Brytanii przesyłek pocztowych z zawartością towarów konieczne jest wypełnianie przez nadawców deklaracji celnych CN 22 lub CN 23, w zależności od rodzaju przesyłki, tak jak obecnie ma to miejsce przy nadawaniu przesyłek do krajów i terytoriów spoza Unii Europejskiej. W deklaracji celnej nadawca podaje dane na potrzeby kontroli celnej, m.in. zawartość przesyłki, ilość i wartość wysyłanych towarów z określeniem waluty, w jakiej ta wartość jest wyrażona. W przypadku przesyłek handlowych pożądane jest wpisanie kodu taryfy celnej oraz kraju pochodzenia towarów" - czytamy w komunikacie.