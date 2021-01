Unijna mapa bezrobocia. Polska na drugim miejscu

Według danych opublikowanych przez europejski urząd statystyczny Eurostat poziom bezrobocia w Polsce wyniósł w listopadzie 2020 roku 3,3 procent. To drugi wynik w Unii Europejskiej. Niższe bezrobocie odnotowano jedynie w Czechach - 2,9 procent.

"Dane z EU wskazują, że rynek pracy był stabilny w IV kw. 2020 - lekki spadek stopy bezrobocia z 7,6 proc. na 7,5 proc. w XI. Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,3 proc. i jest jedną z najniższych w EU. Teraz kluczowe, czy rynek pracy doczeka stabilnie oczekiwanego ożywienia gospodarczego od II kw." - napisał w mediach społecznościowych prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Stopa bezrobocia w Polsce

Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu wyniosła 6,2 procent. Oznacza to wzrost o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do listopada. Liczba bezrobotnych na koniec grudnia 2020 roku wyniosła 1,046 mln osób. W porównaniu do końca listopada wzrosła zatem o 21,1 tys. osób, czyli o 2,1 procent - wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. MRPiT i GUS stosują jednak inną metodologię niż Eurostat.