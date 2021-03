Duże zmiany zasad kwarantanny granicznej. Opublikowano rozporządzenie

Rzecznik rządu Piotr Mueller zwracał uwagę, że sytuacja, jeśli chodzi o zwiększającą się liczbę zachorowań, jest bardzo dynamiczna i dotyczy to nie tylko Polski, ale też innych krajów. Jak mówił, widać znaczne wzrosty zachorowań m.in. w Niemczech czy innych krajach europejskich. - W związku z tym rząd zdecydował, aby ujednolicić i zmodyfikować zasady dotyczące kwarantanny zarówno jeżeli chodzi o transport, który odbywa się drogą standardową, drogą lądową, jak i transport lotniczy. Te zasady będą obowiązywały w dwóch obszarach, to znaczy w obszarze Schengen i obszarze poza Schengen - tłumaczył.

Zmiany zasad kwarantanny granicznej

Wyjątki

- Te wyjątki, które obowiązywały, jeżeli chodzi o granice czeską i słowacką, czyli mówimy tutaj o obszarze Unii Europejskiej, będą one analogicznie stosowane do Niemiec, czy do Litwy. W związku z tym chociażby te osoby, które są kierowcami, zajmują się transportem zawodowo, czy osoby studiujące, te wszystkie wyjątki, które były wpisane do rozporządzenia one pozostają - wyjaśnił rzecznik.