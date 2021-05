Od piątku duże zmiany w obostrzeniach

Luzowanie w restauracjach - co się zmienia 28 maja?

Według obowiązujących przepisów od piątku 28 maja do soboty 5 czerwca restauracje, także te w hotelach, mogą przyjmować klientów wewnątrz swoich lokali, a nie tylko w ogródkach na świeżym powietrzu, jak to się odbywa od 15 maja.

Wznowienie działalności wewnątrz lokali musi się odbywać w ścisłym reżimie sanitarnym. Oznacza to, że możliwe jest masymalnie 50-procentowe obłożenie lokalu. Obowiązuje dystans między stolikami – zajęty może być co drugi z nich, a odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.