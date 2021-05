Zmiany w obostrzeniach od soboty. "Otwieramy lokal tak jakby na nowo"

Otwarcie ogródków gastronomicznych

Zgodnie z nim, od soboty 15 maja do 28 maja restauracje oraz lokale gastronomiczne mogą otworzyć dla klientów swoje ogródki na świeżym powietrzu. Klienci będą musieli zajmować co drugi stolik i odległość między stolikami będzie musiała wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m licząc od powierzchni stolika.