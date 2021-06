Jest nowe rozporządzenie w sprawie obostrzeń

Jakie zmiany?

- Obiekty kultu religijnego : zwiększony zostanie limit do 50 procent wszystkich miejsc, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, do limitu nie wlicza się osób sprawujących kult religijny. Na zewnątrz, uczestnicy mają przebywać w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

- Hotele i obiekty wypoczynkowe: zwiększony zostanie limit do 75 procent zajętych pokoi (do limitu nie będą wliczane dzieci do 12. roku życia w ramach zorganizowanych pobytów),