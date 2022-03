Od jutra duże zmiany w obostrzeniach

Koronawirus w Polsce. Bez maseczek i kwarantanny

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił w czwartek, że od najbliższego poniedziałku zostanie zniesiony obowiązek noszenia maseczek. Jest jednak wyjątek. Zgodnie z rozporządzeniem "do dnia 30 kwietnia 2022 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach".

Od 28 marca każdy zakażony będzie zobowiązany do izolacji, dokładnie w taki sam sposób jak w przypadku zakażenia chorobą zakaźną. We własnym zakresie będzie musiał funkcjonować tak, by nie narażać innych.