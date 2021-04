Kwarantanna po wjeździe do Polski. Ważne informacje dla podróżujących

Po majówce mają obowiązywać dotychczasowe zasady kwarantanny granicznej. Zgodnie z przepisami wszyscy podróżujący do Polski, każdego rodzaju transportem, podlegają obowiązkowej, 10-dniowej kwarantannie. Zwolnić z tego obowiązku może między innymi ujemny wynik testu na koronawirusa lub szczepienie przeciw COVID-19.

Obecne zasady kwarantanny granicznej obowiązują od ostatnich dni marca i dotyczą podróżujących do Polski każdego rodzaju transportem, jak również przekraczających granicę pieszo. - Te obostrzenia na pewno nie będą w maju luzowane - powiedział w środę w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski.

Kwarantanna dla podróżnych

Zgodnie z przepisami przybywający do Polski z państw strefy Schengen obejmowani są 10-dniową kwarantanną, chyba że mają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa wykonanego maksymalnie 48 godzin przed przekroczeniem granicy lub w pełni zaszczepili się przeciw COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki powiedział PAP w środę, że codziennie granicę morską, granicę z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą patroluje 400-450 funkcjonariuszy Straży Granicznej, policji czy Krajowej Administracji Skarbowej w ramach ok. 40 posterunków stałych i ponad 70 posterunków doraźnych. W zależności od natężenia ruchu kontrolują oni od 6 tys. do nawet 15 tys. podróżnych dziennie. Około 80 pograniczników codziennie kontroluje ponadto od 2 tys. do przeszło 4 tys. osób przylatujących z państw strefy Schengen.