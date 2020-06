Bezpieczne podróże samolotem. Wszystko, co muszą wiedzieć pasażerowie

W związku z pandemią COVID-19 od połowy marca w Polsce wprowadzony został zakaz międzynarodowych i krajowych lotniczych połączeń pasażerskich. W odniesieniu do lotów krajowych zakaz obowiązywał do 31 maja. Od środy częściowo ma zostać zniesiony zakaz dotyczący rejsów międzynarodowych .

Bezpieczna podróż samolotem

Od odprawy, przez kontrolę bezpieczeństwa, aż po wejście na pokład – dotkniemy wielu powierzchni. Dlatego warto mieć ze sobą chusteczki do dezynfekcji powierzchni, takich jak siedzenie, pas bezpieczeństwa oraz rzeczy osobistych. Warto wyposażyć się również w kilka torebek strunowych na rzeczy osobiste, takie jak dowód osobisty. Pozwoli to na dezynfekcję przedmiotów po ich użyciu i umieszczenie w nowej torbie.

Należy również pamiętać o obowiązku noszenia maseczek na pokładzie samolotu. Dotyczy to zarówno pasażerów, jak i stewardes oraz stewardów. Rządowe rozporządzenie przewiduje jednak pewne wyjątki. Z obowiązku zakrywania ust i nosa jest wyłączony personel lotniczy, jeżeli przebywa w kabinie pilota. Jak wyjaśniono, "chodzi o zachowanie możliwości swobodnej komunikacji podczas pilotowania statku powietrznego oraz umożliwienie natychmiastowego nałożenia masek tlenowych w przypadku nagłej dehermetyzacji statku powietrznego". Obowiązek nie dotyczy również dzieci do ukończenia 4. roku życia oraz osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia.

Pasażerowie powinni również pamiętać, by myć lub odkażać ręce tak często, jak to możliwe. Kacey Ernst i Paloma Beamer podkreśliły, że chociaż mydło i woda są najskuteczniejsze, to dodatkowe stosowanie środków dezynfekujących jest pomocne do oczyszczenia części, które mogły zostać przez nas pominięte. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów przewoźnicy mają obowiązek zapewnić płyny do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego.