Sprzeczki o maseczki w sklepach. Branża apeluje o zmiany

Jeżeli klient nie nosi maseczki, sklep powinien mieć możliwość nie wpuszczenia go lokalu i odmowy jego obsługi - podkreślili przedstawiciele branży centrów handlowych. Ich zdaniem konieczne są odpowiednie narzędzia prawne do egzekwowania obowiązujących zasad.

Maseczki w sklepach

Także według Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji powinno powstać prawo do odmowy obsługi klienta bez maski, jak również prawo do niewpuszczania takich osób do sklepu. "Zwracamy uwagę, że w żadnym wypadku nie może to być obowiązek nałożony na sklepy. Sklepy nie są w stanie samodzielnie wyegzekwować od klientów noszenia masek i oczekują pomocy właściwych organów w przypadkach, gdy dojdzie do agresywnej reakcji ze strony klienta" - podkreśliła prezes POHiD Renata Juszkiewicz.