Zakaz lotów międzynarodowych przedłużony. Jest nowa data

W związku z pandemią COVID-19 od połowy marca w Polsce wprowadzony został zakaz międzynarodowych i krajowych lotniczych połączeń pasażerskich. Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 maja przedłużyło zakaz w międzynarodowym ruchu lotniczym do 6 czerwca. Teraz rząd zdecydował się na przedłużenie zakazu do 16 czerwca.

Jest jednak kilka wyjątków, dotyczą one między innymi lotów realizowanych na zlecenie premiera oraz na zlecenie osoby fizycznej lub osoby prawnej, samolotami posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich. Na tej liście są również loty czarterowe realizowane przez obcych przewoźników lotniczych na zlecenie państw obcych w celu powrotu ich obywateli.

Ryanair i Wizz Air czekają

Loty krajowe

W odniesieniu do lotów krajowych zakaz obowiązywał do 31 maja.

Od poniedziałku LOT ponownie uruchomił pasażerskie połączenia lotnicze. Wznowiona siatka połączeń obejmuje około 30 rejsów krajowych, realizowanych do trzech razy dziennie z Warszawy do Gdańska, do dwóch razy dziennie z Warszawy do: Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz jeden raz dziennie z Krakowa do Gdańska.