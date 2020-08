Spadek liczby pasażerów niemal na wszystkich polskich lotniskach. Jest jeden wyjątek

Pierwsze dwa miesiące roku można było zaliczyć do udanych. W styczniu liczba pasażerów obsłużonych w polskich portach lotniczych wzrosła o 13 procent, a w lutym o 10 procent w porównaniu do analogicznych miesięcy 2019 roku. W marcu odnotowano już jednak spadek w wysokości 62 procent. W efekcie przełożyło się to na niższy kwartalny wynik niż przed rokiem.

Ruch lotniczy w dobie pandemii

Największy polski port lotniczy, czyli Lotnisko Chopina w Warszawie obsłużyło w pierwszym kwartale 3,1 miliona pasażerów, czyli o niecałe 0,6 miliona mniej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Drugie co do wielkości lotnisko – Port Lotniczy Kraków-Balice – obsłużyło 1,5 miliona pasażerów w pierwszym kwartale, o 98 tysięcy mniej niż w takim samym okresie ubiegłego roku.

Wyjątkiem jest Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost. Lotnisko osiągnęło w pierwszym kwartale 2020 roku wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019 - o 2,3 tysiąca pasażerów. Liczba pasażerów wzrosła z 4309 do 6612.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku najwięcej pasażerów podróżowało na trasach do i z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Ukrainy. "Ukraina to jeden z niewielu kierunków, na których w pierwszym kwartale 2020 roku odnotowano wzrosty w liczbie przewiezionych pasażerów – o 52 tysiące" - podał ULC. Wzrosty można było zaobserwować też w przypadku Gruzji i Islandii.

Największe linie lotnicze

Ruch czarterowy

W ruchu czarterowymi odnotowano w pierwszym kwartale 2020 roku wzrost liczby pasażerów podróżujących z i do polskich portów lotniczych o 5,2 procent, czyli o niecałe 22 tysiąca pasażerów. Jak wskazał ULC, w dużej mierze przyczyniła się do tego akcja "LOT do domu", w ramach której specjalnymi rejsami do Polski sprowadzono ponad 55 tysięcy rodaków przebywających za granicą.