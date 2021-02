Trzy lata od rewolucji w handlu. "Szansa na odrobienie strat"

"Daje szanse na odrobienie strat"

Zdaniem wiceprezesa Polskiej Izby Handlu Macieja Ptaszyńskiego wprowadzona trzy lata temu zmiana przepisów "służy mniejszym placówkom handlowym, zwłaszcza tym do 100 metrów kwadratowych, które mogą prowadzić działalność w niedziele, korzystając z wyłączenia polegającego na prowadzeniu w tym dni działalności przez właściciela, który staje za ladą".

W ocenie Ptaszyńskiego ograniczenia w niedzielnym handlu to dodatkowe wsparcie dla mniejszych placówek, które przynajmniej częściowo łagodzi negatywne skutki epidemii COVID-19. "W obecnym kryzysie, kiedy liczne małe sklepy się zamykają, możliwość ich otwarcia w niedzielę przez właściciela daje polskim przedsiębiorcom szanse na odrobienie strat" - zauważył.

Wiceprezes PIH zwrócił uwagę, że liczba sklepów w Polsce spada, "a najszybciej ubywa właśnie małych, niezależnych placówek". Jak podał, według danych Nielsena od stycznia do czerwca 2020 roku zamknęło się ponad 1,2 tys. małych sklepów spożywczych, jednocześnie przybyło 128 dyskontów.

Zgoła odmienne stanowisko prezentuje, skupiająca większe sieci handlowe, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, która od początku krytykowała przepisy. "POHiD od samego początku był przeciwny wprowadzeniu zakazu handlu w niedziele. Rozwiązanie to nie przyniosło korzyści małym sklepom, które w zamierzeniu ustawodawcy miały być beneficjentami zakazu. Uważamy, że w dobie pandemii, kryzysu gospodarczego i rekordowej inflacji zakaz handlu w niedziele powinien zostać zniesiony" - przekonuje Renata Juszkiewicz, prezes POHiD.

Zakaz handlu w niedziele do zmiany?

Prezes POHiD ma jednak świadomość, że taki scenariusz może być trudny do zrealizowania. Dlatego - jak przyznała Renata Juszkiewicz - "nawet czasowe zniesienie zakazu, w okresie pandemii i 60 dni od jej zakończenia, byłoby dobrym rozwiązaniem, gdyż pozwoliłoby firmom na częściowe odrobienie strat ponoszonych w związku z ograniczeniami obowiązującymi w handlu między innymi limitami klientów".

"Zagraniczne dyskonty podejmują działania by przekierować ruch klientów np. na soboty dzięki wartej setki milionów złotych reklamie i promocjom. Mali przedsiębiorcy nie mają takich narzędzi" - ocenił. Ponadto zdaniem Ptaszyńskiego "konsumenci przyzwyczaili się do funkcjonowania w niedziele mniejszych znajdujących się po sąsiedzku placówek handlowych".

Liczne wyłączenia

"Poszerzenie oferty handlowej o usługi odbierania i nadawanie przesyłek, to odpowiedź na potrzeby konsumentów i rozwoju rynku. Dlatego w połowie ubiegłego roku w wybranych sklepach sieci Lewiatan uruchomiliśmy usługę kurierską 'Moja Paczka'. Co spotkało się z dobrym przyjęciem klientów. Teraz ją rozwijamy we współpracy z operatorem logistycznym DHL Parcel. Wkrótce usługa zostanie poszerzona o oferty kolejnych operatorów kurierskich" - zapowiedział Adam Imielski, kierownik działu promocji i wizerunku· ‎Lewiatan Holding S.A.