Nowe dane o wynagrodzeniu i zatrudnieniu. "Do nadrobienia pozostaje 150 tys. etatów"

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku wyniosło 5458,88 zł - podał Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to wzrost w ujęciu rocznym o 4,7 procent. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach rok do roku spadło o 1,0 procent. Ponadto odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich.

"W październiku 2020 r. w sektorze przedsiębiorstw zaobserwowano przyjęcia do pracy pracowników oraz dalsze przywracanie wymiarów etatów pracowników sprzed pandemii. Przełożyło się to na minimalny wzrost przeciętnego zatrudnienia o 0,1 procent w porównaniu z wrześniem br. (we wrześniu br. w stosunku do sierpnia br. zaobserwowano wzrost o 0,3 procent)" - poinformował GUS.