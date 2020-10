Cmentarze 1 listopada. "Planów zamknięcia na ten moment nie ma"

Michał Dworczyk pytany o "zamknięcie cmentarzy" 1 listopada zapewniał, że rząd prowadzi stały monitoring sytuacji. - W tej chwili nie ma takich planów, ale apelujemy o to, żeby wizyty na cmentarzach, które będą w okolicach 1 listopada rozłożyć w czasie, żebyśmy nie mieli do czynienia z sytuacjami, w których jednego dnia bardzo dużo osób trafia na cmentarze, żeby odwiedzać groby swoich bliskich - mówił szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wcześniej z podobnym apelem zwrócił się wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Na pewno zamknięcie cmentarzy, to nie jest rzecz, którą byśmy chcieli. Jestem przekonany, że to nie nastąpi. To, co możemy w tej chwili robić, to apelować do wszystkich osób, aby rozłożyć te wizyty na grobach naszych najbliższych - mówił w Radiu ZET wiceszef MZ.