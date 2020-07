Pandemia zahartowała przedsiębiorców. Dobre informacje dla pracowników

Do ponad jednej czwartej wzrosła liczba firm, które przez pandemię były zmuszone częściowo zawiesić działalność - wynika z lipcowej edycji ogólnopolskiego badania Krajowego Rejestru Długów "KoronaBilans MŚP". Niewielkie wahania nastąpiły również w inwestycjach. Autorzy raportu zwracają jednak uwagę, że przedsiębiorcy nauczyli się żyć z koronawirusem. Niemal 15 procent respondentów deklaruje, że zwiększy zatrudnienie.

Trzecia edycja ogólnopolskiego Badania "KoronaBilans MŚP" została przeprowadzona przez IMAS International pod koniec czerwca 2020 roku na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Obejmuje grupę 305 firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym: mikro (zatrudniające 3-9 osób), małe (10-49) i średnie przedsiębiorstwa (50-249).

W najnowszej edycji badania "KoronaBilans MŚP" wyraźnie wyróżniają się dwie grupy przedsiębiorców. Pierwsza, która ocenia swoją sytuację ekonomiczną jako dobrą - obecnie to 36,1 procent respondentów. Dla porównania miesiąc temu uważało tak 31,9 procent, a w maju 24,6 procent. Drugą grupę stanowią przedsiębiorcy, którzy oceniają swoją sytuację ekonomiczną neutralnie, czyli ani dobrze, ani źle. "Takie neutralne odpowiedzi wskazuje już 33,8 procent przedsiębiorców, podczas gdy w poprzedniej edycji wskazania były na poziomie 28,2 procent, a jeszcze wcześniej na poziomie 26,1 procent" - czytamy.

Z badania wynika, że również w pytaniach o przyszłą sytuację ekonomiczną 49,5 procent przedsiębiorców przyznaje, że nie spodziewa się większych zmian.

Koronawirus a firmy

"Prawie połowa przedsiębiorców sądzi, że w najbliższych trzech miesiącach ich sytuacja ekonomiczna nie ulegnie zmianie. Jeszcze miesiąc temu oceniało tak nieco ponad 40 procent badanych. Pogorszenia sytuacji w najbliższych trzech miesiącach obawia się 22 procent. W poprzedniej edycji badania takie przypuszczenia miał co czwarty przedsiębiorca, a w maju co drugi właściciel firmy" - wskazał, cytowany w komunikacie, Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów BIG SA.

Łącki zwrócił uwagę, że "spada także odsetek przedsiębiorstw, które odczuwają wpływ pandemii na działanie firmy". "Miesiąc temu 81 procent firm zauważyło, że koronawirus wpływa na produkcję, sprzedaż czy świadczenie usług, a aktualnie taki wpływ zauważa 75 procent ankietowanych. To jasny sygnał, że z jednej strony odmrażanie gospodarki odbija się na nastrojach przedsiębiorców, a z drugiej, właściciele firm z sektora MŚP oceniają, że sytuacja ustabilizowała się i nie spodziewają się w najbliższym czasie zmian ani na lepsze, ani na gorsze" - zauważył.

Zdaniem prezesa KRD, "przedsiębiorcy przystosowali się do nowej rzeczywistości i nauczyli się z nią funkcjonować".

W ocenie autorów raportu kolejnym dowodem na to, że przedsiębiorcy przystosowali się do nowej rzeczywistości, są odpowiedzi na pytanie o przychody. Obecnie 28,5 procent właścicieli firm uważa, że w najbliższych trzech miesiącach ich przychody pozostaną bez zmian. To o 10,9 punktu procentowego więcej niż miesiąc temu i o 19 punktu procentowego więcej niż dwa miesiące temu. Nieco ponad 54 procent przedsiębiorców, uważa, że przychody zmaleją – jest to spadek o 10,4 punktu procentowego względem poprzedniego miesiąca i o 24,9 punktu procentowego względem pierwszej edycji badania. Z kolei 4,9 procent firm, czyli o 0,9 punktu procentowego więcej niż wcześniej, zakłada, że ich przychody wzrosną. W tej grupie aż sześciu na dziesięciu właścicieli firm podejrzewa, że przychody wzrosną najwyżej o 25 procent.

Jak czytamy, jeszcze miesiąc temu 11,5 procent firm przez koronawirusa było zmuszonych całkowicie zawiesić produkcję, sprzedaż bądź świadczenie swoich usług. Z badania wynika, że aktualnie ta grupa zmniejszyła się o 8,5 punktu procentowego. Z drugiej strony przybyło firm, które są zmuszone częściowo zawiesić działalność. "Obecnie to 26,1 procent - czyli o 10,5 punktu procentowego więcej niż miesiąc temu. O 2,1 punktu procentowego do 67,4 procent zmniejszyła się grupa firm, które są zmuszone ograniczyć produkcję, sprzedaż bądź świadczenie usług" - wskazano.

Planowane inwestycje

Niewielkie wahania nastąpiły w inwestycjach. Obecnie nieco mniej przedsiębiorstw chce przeznaczyć środki na ten cel. Takie plany deklaruje 13,8 procent firm, wobec 16,6 procent w drugiej fali badania. Dla porównania, w pierwszej edycji "KoronaBilans MŚP" 12,3 procent firm planowało inwestycje. "Wygląda więc na to, że firmy zrewidowały zbyt optymistyczne plany sprzed miesiąca i obecnie z większą ostrożnością podchodzą do tematu inwestycji" - ocenili autorzy badania.

"Aby móc inwestować i rozwijać firmę, potrzebne są pieniądze. Niestety wiele przedsiębiorstw nie było w stanie wypracować zysków w okresie zamrożenia gospodarki spowodowanego pandemią. Nie dziwi więc ich ostrożność w wydawaniu środków" - ocenił Jakub Kostecki, prezes zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.

Firmy nadal najchętniej przeznaczają dodatkowe środki na maszyny i urządzenia - blisko 60 procent wskazań. W zeszłym miesiącu takie zakupy rozważało 52 procent. Za to największy skok można zaobserwować w inwestycjach budowlanych i remontowych. Obecnie takie plany rozważa 23,8 procent firm z sektora MŚP, podczas gdy miesiąc temu podobne zamiary miała zaledwie co dziesiąta firma. Na podobnym poziomie utrzymuje się zaangażowanie w inwestycje IT.

Zwiększenie zatrudnienia

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że w najbliższych miesiącach firmy otworzą się na nowych pracowników. Prawie 15 procent z nich deklaruje, że zwiększy zatrudnienie. W poprzedniej, drugiej fali badania, wskazało tak 12,7 procent, podczas gdy w pierwszej zaledwie 8,2 procent.

Najwięcej, bo 84,4 procent, chce zwiększyć liczbę etatów najwyżej o jedną czwartą. Co 11. przedsiębiorstwo nie wie, czy będzie przyjmować pracowników. Miesiąc wcześniej takich niezdecydowanych było 7,9 procent, natomiast w pierwszej edycji co czwarta firma.

Mniej firm deklaruje konieczność zwalniania pracowników. Tylko niecałe 7 procent przedsiębiorstw, wobec 8,7 procent miesiąc wcześniej, planuje redukcję załogi w najbliższych trzech miesiącach. Jak przypomniano, w pierwszej fali badania było to 25,8 procent.

Pakiety antykryzysowe

Z badania wynika, że wciąż wiele, bo aż trzy czwarte firm, jest zainteresowanych pomocą rządową. Równocześnie, jak wynika z trzeciej edycji badania "KoronaBilans MŚP", rośnie liczba ankietowanych, którzy nie są zainteresowani żadnymi pakietami pomocowymi. W porównaniu z pierwszym badaniem odsetek ten wzrósł o 5,5 punktu procentowego i obecnie wynosi 18 procent. Zdaniem autorów raportu wynika to pewnie z faktu, że część z firm już korzysta z pomocy w ramach, którejś z wcześniejszych pakietów antykryzysowych, "więc nie ma potrzeby wnioskować o nią ponownie".

Wśród proponowanych form wsparcia najchętniej wybieranymi przez przedsiębiorców są zwolnienia ze składek ZUS oraz dofinansowanie zatrudnienia, z których zamierza skorzystać odpowiednio 77 procent i prawie 55 procent firm. Co trzeci przedsiębiorca jest zainteresowany udzielanymi na preferencyjnych warunkach kredytami i pożyczkami.

Z badania wynika, że rośnie liczba zadowolonych z udzielonego przez rząd wsparcia. "Wyraźnie widać, jak na przestrzeni czasu zmieniał się odbiór proponowanej pomocy. Obecnie pozytywnie ocenia ją ponad 30 procent firm, co w porównaniu z pierwszą edycją badania oznacza wzrost o prawie 20 punktów procentowych" - czytamy. Równocześnie odsetek niezadowolonych po raz pierwszy spadł poniżej 50 procent. Co piąty przedsiębiorca uważa, że proponowane przez rząd wsparcie powinno być wyższe i rozłożone na dłuższy okres czasu. Jednocześnie, jak wskazuje badanie, mniej firm niż wcześniej skarży się na brak przejrzystości i skomplikowane procedury. Obecnie przeszkadza to ponad 12 procentom przedsiębiorców.

O firmie

Krajowy Rejestr Długów jest platformą wymiany informacji gospodarczej. Spółka zbiera i udostępnia dane na temat sytuacji finansowej konsumentów oraz firm. W Polsce nie ma centralnego rejestru dłużników. Informacje gospodarcze o zaległym zadłużeniu osób i firm gromadzi też Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor).

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes