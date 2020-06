Rzecznik ministerstwa: proponujemy nieobsługiwanie klientów bez maseczek

Jeżeli klient przyjdzie do sklepu bez maski, rozporządzenie daje możliwość nieobsłużenia tego klienta - podkreślił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak zaznaczył, "jeżeli klient nie będzie reagował, zawsze można wezwać odpowiednie służby, w tym policję".

Przy tej okazji zwrócił się z apelem do właścicieli sklepów i personelu sklepowego. - Rozporządzenie daje możliwość nieobsłużenia klienta, który nie będzie się stosował do zapisów rozporządzenia. Jeżeli więc klient przyjdzie do sklepu bez maski, rozporządzenie daje możliwość nieobsłużenia tego klienta - wyjaśnił Andrusiewicz.