Tania linia przedłużyła zawieszenie lotów z i do Polski. Jest nowa data

Węgierski Wizz Air poinformował w czwartek, że w wyniku przedłużenia restrykcji dotyczących lotów międzynarodowych linia zawiesza wszystkie loty w polskiej siatce połączeń do 14 czerwca bieżącego roku.

"120 procent pierwotnej wartości rezerwacji zostanie automatycznie przesłane na konto klienta Wizz Air do wykorzystania przez kolejne 24 miesiące na produkty i usługi Wizz Air" - czytamy. To niejedyna opcja. Pasażerowie - jak czytamy w komunikacie - mogą również wybrać zwrot pieniędzy i będą informowani w osobnej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną o koniecznych krokach do otrzymania przelewu bankowego lub przelewu na kartę.