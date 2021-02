Wiceminister zdrowia: trzecia fala pandemii puka do naszych bram

Trzecia fala koronawirusa puka do naszych bram, do naszych granic - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Dodał, że w ostatnich dniach rośnie zagrożenie COVID-19 i jego zdaniem sytuacja epidemiczna nie pozwala na otwarcie klubów treningowych i siłowni.

"Nie zdaliśmy do końca wszyscy tego egzaminu z rozsądku"

- Sytuacja jest bardzo dynamiczna, od kilku dni obserwujemy wzrost zakażeń. Zwiększona transmisja koronawirusa, w tym groźnej odmiany brytyjskiej powoduje, że jesteśmy zmuszeni podjąć skuteczniejsze działania. To może być nawet powrót do restrykcji, które kilka dni temu zostały tymczasowo zniesione. Ale wszyscy chyba widzieli, co się w ostatni weekend działo w Zakopanem czy na Wybrzeżu. Nie zdaliśmy do końca wszyscy tego egzaminu z rozsądku - przyznał Kraska.