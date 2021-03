"Jeżeli liczby będą takie jak dzisiaj, to będziemy musieli podejmować kolejne kroki w tył"

Do końca tygodnia będziemy się przyglądali sytuacji w kraju - powiedziała w środę wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk, odnosząc się do ewentualnego wprowadzania kolejnych regionalnych obostrzeń. - Jeżeli te liczby będą niestety takie jak dzisiaj, to zapewne będziemy musieli podejmować kolejne kroki w tył - dodała.