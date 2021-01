Wiceminister: hasło, że firmy padają, nie znajduje potwierdzenia w danych

Niedużak zaznaczył, że pomoc rządowa dla przedsiębiorstw przekroczyła już 175 mld zł i jest to kwota bezprecedensowa w historii III Rzeczpospolitej. Dodał, że znacząco wzrosła również liczba postępowań restrukturyzacyjnych i naprawczych, które mają firmy uchronić przed bankructwem. - Nie jest prawdą to, co czasami się tutaj słyszy - na marginesie poprzedniej dyskusji jeden poseł rzucił hasło, że firmy padają. To stwierdzenie nie znajduje odbicia w danych - powiedział wiceminister.