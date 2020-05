Myślami na wakacjach. Gdzie Polacy chcą spędzić urlop?

Choć Polacy boją się koronawirusa, to i tak myślą o wypoczynku. Ceny w obiektach są na razie takie jak rok temu, ale właściciele nie ukrywają, że będą chcieli je podnieść - pisze wtorkowy "Dziennik Gazeta Prawna"

Apartamenty, kwatery, domy

"To oznacza, że w góry, nad morze czy jeziora uda się 23 proc. Polaków, z czego niemal 16 proc. wybierze krajowy kurort" - pisze dziennik. Przytacza zdanie ekspertów - według nich badanie pokazuje, że jeśli ktoś ma szansę na odrobienie strat związanych z epidemią koronawirusa, to głównie krajowy sektor turystyczny.

"Mniejsze zainteresowanie hotelami jest związane z tym, że to duże skupiska ludzkie, których w związku z koronawirusem należy unikać. Do tego dochodzą ograniczenia nałożone na obiekty. Wypoczynek na dotychczasowych zasadach przestał być w nich możliwy. A cena pozostała w zasadzie bez zmian" - wylicza gazeta.

Zyskują w związku z tym właściciele kwater, domków czy apartamentów - dodaje. - Na ich korzyść przemawia to, że są w pełni wyposażone, co oznacza, że oferują nie tylko noclegi, ale też kuchnię, co pozwala na samodzielne przygotowywanie posiłków – tłumaczy gazecie Kosiura.