Biznes apeluje do rządu w sprawie szczepień. Chce zmian w kodeksie pracy

Jak stwierdzono, sukces szczepień przyczyni się do zmniejszenia ryzyka pojawienia kolejnych okresów zamrożenia gospodarki, które skutkują perturbacjami we wszystkich obszarach życia społecznego.

Postulaty przedsiębiorców

Rada Przedsiębiorczości apeluje m.in. o "wyposażenie podmiotów dysponujących określonymi miejscami lub decydujących o pojęciu określonych czynności w uprawnienie do żądania okazania zaświadczenia o poddaniu się szczepieniu" – czyli uprawnienie do przetwarzania odpowiednich danych osobowych w zakresie immunizacji.

Wskazuje też na organizowanie "szeroko zakrojonej akcji szczepień z wykorzystaniem >>szczepieniobusów<<, które będą docierały zarówno do miejsc pracy, jak również do mniejszych miejscowości". Zwrócono uwagę, że poziom zaszczepienia w wielu powiatach jest wciąż niski.

Kolejny apel

Według wyliczeń Federacji Przedsiębiorców Polskich, osoby niezaszczepione to 37 miliardów złotych potencjalnych strat dla gospodarki. Organizacja postulowała, by wprowadzić przepisy przewidujące możliwość uzależnienia dostępu do określonych miejsc lub dopuszczenia do wykonania określonych czynności od uprzedniego poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19.