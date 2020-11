Kwarantanna, pensja, zasiłek. Prawa i obowiązki pracowników podczas epidemii COVID-19

Pracownicy, którzy przebywają na kwarantannie domowej, powinni o tym poinformować swojego pracodawcę telefonicznie lub mailowo. Osoby, z którymi skontaktowała się Państwowa Inspekcja Sanitarna i informacja o ich kwarantannie jest w systemie, nie muszą przekazywać pracodawcy żadnych dodatkowych dokumentów. Nie potrzebują też zwolnienia lekarskiego. Sytuacja jest inna, gdy pracownik automatycznie przechodzi na kwarantannę po tym, jak to jego domownik ma pozytywny wynik testu. Wówczas istnieje możliwość, że Państwowa Inspekcja Sanitarna nie skontaktuje się z tym pracownikiem, a informacje o jego kwarantannie nie pojawią się w systemie. Oznacza to, że pracodawca również nie będzie miał do nich dostępu.

Zasiłek chorobowy lub pensja

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Od 9 do 29 listopada 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można z niego skorzystać, jeśli żłobek, przedszkole lub szkoła dziecka zostały zamknięte. Zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do 8 lat lub do 16 lat – gdy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat – gdy dziecko ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do 24 lat – gdy opiekują się osobą mającą orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek o przyznanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego należy złożyć do pracodawcy. Kwarantanna lub izolacja dziecka są traktowane tak jak jego choroba. Jeśli dziecko nie skończyło 14 lat (dziecko z niepełnosprawnościami do 18. roku życia) można skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Podstawą do jego wypłacenia jest oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie powinno zawierać: imię, nazwisko i numer PESEL ubezpieczonego, dane dziecka lub innego członka rodziny pod opieką, datę rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny albo izolacji oraz podpis ubezpieczonego. Pracodawca albo ZUS mogą wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej z prośbą o potwierdzenie informacji zawartych w takim oświadczeniu.