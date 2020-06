Ustalono termin wstrzymania wydobycia w kopalniach. Porozumienie ze związkowcami

Wstrzymanie produkcji w kopalniach

We wtorek związkowcy z PGG spotkali się z kierownictwem spółki, by rozmawiać o szczegółach przestoju. Jak poinformował po spotkaniu lider górniczej Solidarności Bogusław Hutek, zatrzymanie wydobycia nastąpi w najbliższy piątek. Do tego czasu dyrekcje kopalń opracują harmonogramy związane ze wstrzymywaniem prowadzonych w kopalniach prac oraz obłożeniem brygad. - Sens naszego wystąpienia (do premiera - red.) był taki, że muszą być utrzymane w kopalniach pewne prace, które będą gwarantowały to, że za 21 dni ludzie wrócą do pracy. Chodziło o utrzymanie ruchu. Z dzisiejszych uzgodnień wiemy, że jednak częściowo te kopalnie będą pracować - na tyle, żeby ściany po trzech tygodniach mogły spokojnie wrócić do wydobycia - mówił Hutek. Jak wskazał, w niektórych zatrzymanych kopalniach do takich prac może wystarczyć na przykład około 800 osób, w innych może to być znacznie powyżej tysiąca dziennie. Po wtorkowym spotkaniu ze związkowcami przedstawiciele PGG potwierdzili, że trzytygodniowym "wstrzymaniem normalnego cyklu technologicznego przy wydobyciu węgla kamiennego" objęte zostaną kopalnie i ruchy wydobywcze: Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych, Piast w Bieruniu, Ziemowit w Lędzinach, Halemba i Pokój w Rudzie Śląskiej, Chwałowice w Rybniku, Marcel w Radlinie, Rydułtowy w Rydułtowach, Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach oraz Wujek w Katowicach.