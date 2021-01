Do firm ma trafić 20 miliardów złotych. Rząd przyjął dwie uchwały

Rząd we wtorek przyjął uchwały dotyczące Tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju - poinformował na Twitterze wicepremier Jarosław Gowin. Jak podkreślił minister rozwoju, pracy i technologii, dzięki temu do mikro, małych i średnich firm trafi 20 miliardów złotych.

Pomoc dla firm

Finansowanie w ramach Tarczy 2.0 ma być prowadzone od 15 stycznia do 31 marca z możliwością przedłużenia do 30 czerwca 2021 roku. Wyjaśniono, że udzielenie subwencji będzie zależało m.in. od zanotowanego określonego spadku obrotów jak i prowadzenia działalności w ramach co najmniej jednego kodu PKD. Wymieniono ich ponad 40, dotyczą one m.in. sprzedaży detalicznej odzieży, żywności i napojów czy wyrobów tekstylnych; prowadzenia hoteli, placówek gastronomicznych, siłowni, parków rozrywki, kin. W Tarczy wyliczono również kody PKD dla działalności: pilotów wycieczek, fizjoterapeutów, organizatorów wycieczek, muzeów, obiektów kulturalnych, czy agencji reklamowych.