Wnioski o wsparcie dla firm. Uwaga na te częste błędy

Wskazał, że liczba przedsiębiorców, którzy wystąpili o wsparcie jest zbieżna z przewidywaniami PFR. - Sporo firm z sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw - red.) złożyło wnioski, co świadczy o tym, że firmy wcześniej się do tego przygotowały - powiedział.

Dlaczego wnioski są odrzucane?

Wiceprezes PFR podkreślił, że przy wyliczaniu spadku obrotów (do przyznania subwencji wymagany jest 25 proc. spadek) firma może wziąć dane np. z kwietnia 2020 roku do marca 2020 roku, albo z kwietnia 2020 roku do kwietnia 2019, "tak, by było to dla niej korzystne".