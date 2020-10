Spółki Skarbu Państwa będą budować szpitale tymczasowe

Premier podpisał sześć decyzji zobowiązujących duże spółki Skarbu Państwa albo takie, w których ma on większościowy udział, do budowy kolejnych szpitali tymczasowych na ponad 3 tysiące miejsc dla pacjentów covidowych - powiedział w piątek w radiowej Jedynce szef KPRM Michał Dworczyk.

We wszystkich województwach

Jak dodał, z tego powodu premier Mateusz Morawiecki podpisał dzisiaj w nocy sześć decyzji administracyjnych zobowiązujących duże spółki Skarbu Państwa albo takie, w których SP ma większościowy udział, do budowach kolejnych szpitali tymczasowych na ponad 3 tysiące miejsc dla pacjentów covidowych. Szef KPRM dopytywany, potwierdził, że szpitale te stanowić będą dodatkową pulę szpitali tymczasowych, poza szpitalami, które mają być budowane w największym miastach w Polce. - To jest kolejna pula. Za szpitale tymczasowe budowane w województwach odpowiedzialni są wojewodowie - poza tym pierwszym szpitalem (na stadionie PGE Narodowy - red.), który był pilotażem, z którego powstała instrukcja budowy szpitali tymczasowych, którą każdy wojewoda otrzymał - zaznaczył Dworczyk.

Jak dodał, "teraz do wojewodów dołączają jeszcze duże spółki Skarbu Państwa, które też budują szpitale tymczasowe". - Wszystko to jest podyktowane troską o to, by pacjenci covidowi mogli być przyjmowani, a ich napływ będzie na pewno wzrastał - powiedział minister.