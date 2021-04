Szczepienia w zakładach pracy. Wicepremier podaje termin

W poniedziałek odbyło się spotkanie wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina z przedstawicielami przedsiębiorców dotyczące szczepień w zakładach pracy. - Liczymy na to, że akcja szczepień w zakładach pracy ruszy od połowy maja. Oczywiście musimy opatrzeć to zastrzeżeniem, że wszystko zależy od rzetelności, słowności koncernów produkujących szczepionki, ale jesteśmy dobrej myśli" - powiedział po spotkaniu Gowin.

Wicepremier zaznaczył, że do końca tygodnia rząd wraz z przedstawicielami biznesu wypracuje zasady, według których będzie przebiegał proces szczepień w zakładach pracy.

- Myślę, że do końca tego tygodnia wypracujemy rozwiązania, które będą akceptowalne i z punktu widzenia rządu, zwłaszcza Ministerstwa Zdrowia, i z punktu widzenia biznesu - dodał.

"Firmy są w pełnej gotowości"

- Naszym postulatem jest to, żeby ta akcja (szczepień w zakładach pracy - red.) nastąpiła jak najszybciej, kiedy tylko dostępne będą szczepionki. Firmy są w pełnej gotowości, aby brać udział w akcji szczepień - powiedział prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki podczas konferencji.

- Kryteria ostateczne będą znane w początku przyszłego tygodnia, deklaracja otrzymana od ministra Michała Dworczyka mówi o 500 osobach. Jest otwarcie na to, żeby to było 500 osób w firmie łącznie ze współpracownikami czy osobami niezbędnymi do funkcjonowania tej firmy - powiedział Witucki.