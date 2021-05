Posłowie proponują dodatkowy dzień wolny od pracy. "Zmiana musi wejść w życie jak najszybciej"

Posłowie Lewicy proponują, by dzień szczepienia przeciwko COVID-19 był dniem wolnym od pracy. Projekt ustawy w tej sprawie trafił do Sejmu.

Projekt zakłada dodanie artykułu, zgodnie z którym pracownikowi, także zatrudnionemu na podstawie umowy zlecenia, będzie przysługiwać dzień wolny od pracy w dniu wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 na podstawie skierowania, jeżeli przedstawi on pracodawcy skierowanie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wykonania szczepienia.

"Zmiana musi wejść w życie jak najszybciej"

- Z kolei pracodawcy mówią, że nawet jeśli chcieliby dać pracownikowi dzień wolny na szczepienie, to nie mają do tego podstawy prawnej. Naszym krótkim projektem ustawy chcemy im to umożliwić – wyjaśniała posłanka.