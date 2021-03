Szczepionkę poda też pracodawca. Nowy pomysł rządu

Szczepionkę otrzymamy także w miejscu zatrudnienia - to nowy pomysł rządu, o którym pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Według informacji dziennika przepisy mogą trafić do Sejmu już w tym tygodniu.

Jak czytamy w dzienniku, rząd chce, by szczepienia były jak najbardziej masowe, dlatego rozważa ich organizację nawet w dużych zakładach pracy. Jak to ma wyglądać? "Na umówiony termin zostaną dostarczone preparaty oraz wytyczne, a cała organizacja będzie już po stronie pracodawcy" - wyjaśnia gazeta. "Będzie musiał zapewnić personel kwalifikujący i przeprowadzający szczepienia lub zawrzeć stosowną umowę z przychodnią" - dodaje.

Szczepienia na koronawirusa w miejscu pracy - plany rządu

"Pracodawca będzie mógł zgłosić, że ma np. 5 tys. osób do zaszczepienia, a my damy mu listę podmiotów, które mogą je wykonać. Wszystko sobie zorganizują sami, my tylko dostarczymy szczepionki" - mówi rozmówca gazety.

Zaszczepi więcej zawodów

Gazeta informuje również, że trwają prace nad dopuszczeniem innych zawodów niż lekarze do kwalifikacji do szczepień. Jak wyjaśnia, mają to być m.in. farmaceuci, których zaczęto też szkolić w dokonywaniu wkłuć domięśniowych. "Na kursy zgłosiło się ich ok. 5,5 tys. Już ok. tysiąca przeszło szkolenie, pozostali powinni zakończyć je w ciągu dwóch tygodni" - wylicza "DGP".