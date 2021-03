Będą szczepienia w zakładach pracy, ale nie we wszystkich. Minister wyjaśnia

- Wprowadzamy rewolucyjną możliwość - do tej pory mogły szczepić wyłącznie podmioty prowadzące działalność leczniczą. W drugim kwartale uruchomimy możliwość szczepienia dla pojedynczych ratowników medycznych, pojedynczych pielęgniarek. Wprowadzimy również punkty drive thru - poinformował Dworczyk.

Szczepienia na koronawirusa w miejscu pracy - plany rządu

- Jeśli chodzi o szczepienia pracodawców, to całość odpowiedzialności za organizację szczepień będzie spoczywała na pracodawcy. Szereg nowych zawodów zostało dopuszczonych do kwalifikacji, jak i do szczepienia, w związku z tym pracodawca będzie musiał podpisać umowę z takimi osobami, zabezpieczyć odpowiednie miejsce, które będzie spełniało warunki bezpieczeństwa z punktu widzenia pacjenta, zorganizować swoich pracowników oraz złożyć zamówienie do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która dostarczy we wskazane miejsce wskazaną liczbę szczepionek - wyjaśnił Dworczyk.